«Да, потом сидеть в Таганроге, лапу сосать»: Жена оккупанта из «ДНР» уговаривает его сбежать в россию, заплатив взятку на границе

Родственники оккупантов из «ДНР» советуют им сбежать в россию, заплатив взятку на границе.

Об этом свидетельствует очередной телефонный перехват, который опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ходе разговора жена рассказывает своему мужу из «ДНР», который служит в оккупационной армии, что его мобилизовали незаконно, и советует бежать в россию.

-Ну короче, он спросил в военкомате, ему сказали, что тебя вообще не должны были забирать, потому что у тебя прописка и паспорт российские. Какого х*ра и все такое. И с этим письмом (о прописке) спокойно можно выехать, даже днр-овский (паспорт) не показывать, ну и короче, пусть едет, потому что там будет жопа, у нас тут в Донецке, и тд и тп, короче надо валить. Типа на словах все просто – сел и приехал. И 50 тысяч или 80 переехать через границу.

-Мне нафиг надо!

-Ну как это нафиг надо. А что тебе надо – воевать?

-Блин, ну а потом что, никогда не заезжать?

-Да, потом сидеть в Таганроге, лапу сосать. На съемной квартире у Тани ремонт делать.

-Нет, так, конечно, не надо.

-Это за какой х*р я должна тебе (в военкомат) нести, если у меня прописка российская? С какого х*ра я должна тебе 60 тысяч ложить? У меня прописка российская, паспорт российский, в смысле? Че-то там с какого-то села, не знаю, с какого, с урожайного или откуда 30 человек будут отправлять куда-то там на передовую, в какую-то деревню, где нет света, связи и каждые 3 дня, я так и не поняла, или каждые 10 дней будут этих 30 человек менять. Только сколько потом с этих 30 человек останется. В интернете написали сегодня, что там (в Донецке) было 500 человек. Там был такой кипиш!

Там и «скорые» вызывали – раненому стало плохо, вызывали скорую. Там, уже, короче эти военные за пистолеты, за автоматы хватаются, баб угомонить не могут. Там просто кипиш, драки, жесть просто. Позорище! Просто позорище.

-Да, такой у нас дебилизм. Когда закончится – тоже неизвестно, если всех гребут.

-Ну да.