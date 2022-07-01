На временно оккупированных территориях россияне заставляют местных отдавать детей в русские школы – иначе отберут родительские права

Оккупанты заставляют украинцев отдавать детей в школы с российской учебной программой, в случае отказа угрожают лишать родительских прав.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В Пологовском районе Запорожской области оккупационные власти принуждают граждан Украины отправлять своих детей в школы и детские сады, работающие по российской учебной программе. В них преподают учителя и воспитатели, приехавшие из рф.

В случае несогласия родителей оккупационная администрация угрожает изымать детей из семей и оформлять их в интернаты. Самих родителей обещают наказывать административными мерами – мужчин направлять в «армию ДНР», женщин на коммунальные работы связаны с уборкой города.

Напомним, в прошлом месяце при содействии Минреинтеграции было возвращено 44 ребенка, которых оккупанты незаконно вывезли на временно оккупированные территории Украины и в рф.