В аннексированном Крыму российские оккупанты утвердили положение о мобилизации

Во временно оккупированном Крыму утвердили положение «О призывных комиссиях по мобилизации граждан в Республике Крым».

Об этом сообщают #Буквы .

Во временно оккупированном Крыму утвердили указ « О призывных комиссиях по мобилизации граждан в Республике Крым и признании утратившими силу некоторых указов Главы Республики Крым».

Это положение предусматривает создание призывной комиссии по мобилизации граждан во временно оккупированном Крыму, а также создание в муниципальных районах и городских округах призывных комиссий по мобилизации, осуществляющих призыв граждан.

Согласно этому документу главы администраций муниципальных районов и городских округов временно оккупированного Крыма должны утвердить состав призывных комиссий по мобилизации граждан соответствующих муниципальных районов или городских округов.

Что касается функций призывной комиссии по мобилизации, прописанные в этом положении, то в мирное время призывная комиссия по мобилизации граждан в Крыму будет принимать решение об общем объеме планируемых к призыву ресурсов в рамках мобилизационного задания с учетом резервов, необходимых для гарантированного выполнения задания.

Указанные шаги оккупационной администрации свидетельствуют о том, что РФ готовится к проведению мобилизации на временно оккупированной территории. Граждан Украины в оккупированном Крыму снова планируют принуждать воевать против собственного государства, как это уже происходит с теми, кого оккупанты незаконно призвали на срочную службу.

Как известно, призыв и мобилизация украинцев в вооруженные силы государства-оккупанта грубым нарушение норм международного гуманитарного права, в частности положений IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.