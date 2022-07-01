В Финляндии не будут возобновлять движение поездов «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки

В Финляндии заявили, что возобновлять движение поездов «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки после снятия коронавирусных ограничений не планируют.

Об этом заявил газете Helsingin Sanomat финансовый директор государственной железнодорожной компании VR Эркка Репо.

Правительство Финляндии разрешило въезд граждан третьих стран с 30 июня. россия снимет ковидные запреты на пересечение сухопутной границы 15 июля.

Однако Репо отметил, что это никак не повлияет на ситуацию, так как VR Group прекратила сотрудничество с РЖД из-за санкций, введенных в ответ на вторжение россии в Украину.

Он также сообщил, что Финляндия не сможет использовать оставшиеся в стране поезда «Аллегро» на внутренних направлениях. Дело в том, что они принадлежат компании Karelian Trains — совместному предприятию VR и РЖД, и у них есть лицензия на движение только между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

Поезда «Аллегро» начали ходить между этими городами в декабре 2010 года. В 2020 году сообщение было прервано из-за пандемии коронавируса. Оно возобновилось в декабре 2021 года с частотой два рейса в день.

В начале марта этого года стало известно о планах увеличить частоту до трех поездов в день. Однако 24 марта финские власти решили, что дальнейшее использование состава нецелесообразно. Сообщение между Петербургом и Хельсинки было прервано 27 марта.

Французская компания Alstom, которая производит поезда «Аллегро», также приостановила поставки в Россию из-за санкций.