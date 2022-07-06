Немецкие органы безопасности на сегодняшний день ведут слежку за около 200 российскими разведчиками, действующими на территории Германии, в то время как их куратор работает в посольстве россии.

Об этом сообщает « Европейская правда» со ссылкой на Bild .

«Мы видим масштабы агрессивной деятельности российской разведки по всей Европе. Вероятно, мы знаем всего десять процентов того, что они делают», – считает бывший глава британской разведки МИ-6 Джон Сойер.

Основной задачей российских разведчиков является сбор и передача информации о местных политиках, руководителях крупных компаний, а также критикующих россию.

Другой целью, по мнению эксперта по внутренней политике Себастьяна Фидлера, есть создание почвы для раскола в немецком обществе.

Напомним, что ранее бы ританская разведка рассказала, почему оккупанты часто теряют на поле боя высокопоставленных офицеров.