Украина просит Турцию проверить идущие под флагом россии суда на наличие краденого зерна, – СМИ

Украина обратилась в Турцию с просьбой проверить еще три судна, идущих под флагом россии, на наличие у них украденного с оккупированных украинских территорий зерна.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неопубликованное ранее письмо Офиса генерального прокурора Украины.

В письме, датированном еще 13 июня, называются три судна – «Михаил Ненашев», «Матрос Позинич» и «Матрос Кошка», – которые, по утверждению украинской стороны, в апреле-мае загрузились зерном в порту оккупированного Севастополя.

Все три судна принадлежат дочерней компании российской "Объединенной судостроительной корпорации", попавшей под западные санкции после полномасштабного вторжения России в Украину.

Офис генпрокурора просит турецкую сторону получить документальное подтверждение о происхождении зерна на судах. Дипломатический источник Турции сообщил Reuters, что сотрудничество Киева и Анкары по происхождению зерна продолжается.

Напомним, что на днях в Турции задержали российское судно, перевозившее украденное украинское зерно