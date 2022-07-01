ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Разведка ССО помогла артиллерии уничтожить российские «Ураганы»

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 5 июля по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 6 июля.

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00:02 Украинские воины Сил специальных операций показали уничтожение российских реактивных систем залпового огня «Ураган».

«Благодаря слаженной работе операторов ССО Украины и дружественного подразделения артиллеристов было уничтожено несколько единиц РСЗО «Ураган». Оккупанты завезли свои РСЗО «Ураганы» и всю необходимую технику для их эксплуатации в очень удобное для себя, как они думали, место. И как это уже, к сожалению, традиционно готовилось обстреливать позиции сил обороны. И что самое ужасное – бить по мирному населению. Разведав расположение приоритетных целей техники противника, операторы ССО Украины передали несколько «приветствий» из дронов и дальше корректировали огонь нашей артиллерии. Результаты – видите на видео», – сообщили в ССО.