Война на Николаевщине: ВСУ атаковали с воздуха два вражеских опорных пункта и уничтожили два склада с боеприпасами

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 5 июля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 6 июля, происходящими на территории Николаевской области.

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07:00 В ОК «Південь» сообщили, что обстановка в их зоне ответственности имеет логическую динамику и развитие под контролем сил обороны. Противник продолжает применять тактику ракетных и авиационных ударов на фоне всеобщего обустройства рубежей обороны.

Утром 5 июля с применением тяжелой ствольной артиллерии в очередной раз обстреляна Большая Костромка. Повреждены сельскохозяйственные склады. Человеческих жертв нет. Одиночными и парными вражескими вертолетными ударами Ка-52 атакована переправа через Ингулец на севере Херсонщины и дважды район освобожденной Ивановки. Потерь нет.

Во время воздушного боя над Херсонщиной один из тройки вражеских истребителей пытался поразить управляемыми ракетами «воздух-воздух» пару наших штурмовиков. Удачи не имел.

Тем временем наши авиаторы вертолетами и штурмовиками нанесли 2 авиационных удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного. Результаты доразведываются.

Ракетно-артиллерийские и другие подразделения путем отработки огневых задач обеспечили потери врага в количестве 18 рашистов, 2 самоходных артиллерийско-минометных установок «Нона-С», 1 зенитной установки 23 калибра, 1 гаубицы «Мста-Б», 5 единиц автомобильной техники, а также 2 складов боеприпасов.

В корабельной группировке вражеского флота уменьшено количество ракетных носителей – 3 надводных, 2 подводных и 1 БДК. Общее снаряжение – 32 крылатых ракеты. Поэтому угроза с моря остается, прибрежная полоса продолжает выполнять функции линии обороны и зоны опасности, учитывая дрейфующие мины и меры противодесантной обороны.

Не преуспевая в спекуляциях на тему всемирного голода в обмен на ослабление мировых санкций, рашисты пытаются атаковать портовую инфраструктуру – элеваторы, хранилища и склады – под видом уничтожения скопления военной техники, а вражеская пропаганда разгоняет «зраду» о провокациях с применением ядовитых веществ.

Враг свирепствует, желая восстановить свои позиции и найти рычаги влияния на мировое сообщество, мирное население Украины и на несокрушимых защитников ее независимости.