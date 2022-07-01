Институт изучения войны: уничтожение суверенитета Украины и изменение режима остаются целями путина в войне

Военные аналитики Институт изучения войны (ISW) считают целью российской войны уничтожение суверенитета Украины и изменение режима.

Об этом идет речь в сообщении ISW.

Как сообщает институт, целями России во время ее вторжения в Украину остаются изменение режима в Киеве и устранение суверенитета украинского государства.

Ключевые выводы аналитиков института:

- Секретарь совета безопасности россии николай патрушев повторил первоначальные цели президента россии владимира путина по поводу так называемой "операции" в Украине, предположив, что Кремль сохраняет свою цель, включая изменение режима и территориальную экспансию далеко за пределами Донбасса.

- Российские войска продолжали наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска.

- Оккупанты пытаются продвигаться к западу от района Лисичанска в направлении Северска.

- Вероятно, российские войска пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга.

- Украинские силы совершили ограниченный контрудар на юго-западе от Донецка.

- Российские войска продолжали ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области.

- Российские власти проводят усиление меры по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать понесенные потери живой силы.

- Кремль продолжает консолидировать административный контроль над оккупированными территориями Украины, что, вероятно, создаст условия для непосредственного присоединения этих территорий к Российской Федерации.