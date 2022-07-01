Оккупанты вывезли по запчастям главный фонтан Мариуполя: «Повторяют путь фашистов во время Второй мировой войны»

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06.07.2022 09:46

Российские оккупанты в Мариуполе разобрали и вывезли запчасти главного фонтана города из Театрального сквера.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Под видом реконструкции Театрального сквера, «рашисты» разобрали фонтан. Его современные элементы и форсунки отправлены в Донецк.

В Мариупольском горсовете заявили, что оккупанты повторяют путь фашистов, ведь те на второй день оккупации демонтировали чашу фонтана и скульптурные группы и вывезли это в Германию.

«Такие параллели уже не вызывают ни удивления. россияне открыто действуют по инструкциям Геббельса. Свой путь они закончат так же – на скамье подсудимых!» – говорится в сообщении.


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