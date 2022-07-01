Оккупанты вывезли по запчастям главный фонтан Мариуполя: «Повторяют путь фашистов во время Второй мировой войны»

Российские оккупанты в Мариуполе разобрали и вывезли запчасти главного фонтана города из Театрального сквера.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Под видом реконструкции Театрального сквера, «рашисты» разобрали фонтан. Его современные элементы и форсунки отправлены в Донецк.

В Мариупольском горсовете заявили, что оккупанты повторяют путь фашистов, ведь те на второй день оккупации демонтировали чашу фонтана и скульптурные группы и вывезли это в Германию.