Оккупанты вывезли по запчастям главный фонтан Мариуполя: «Повторяют путь фашистов во время Второй мировой войны»

Российские оккупанты в Мариуполе разобрали и вывезли запчасти главного фонтана города из Театрального сквера.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Под видом реконструкции Театрального сквера, «рашисты» разобрали фонтан. Его современные элементы и форсунки отправлены в Донецк.
В Мариупольском горсовете заявили, что оккупанты повторяют путь фашистов, ведь те на второй день оккупации демонтировали чашу фонтана и скульптурные группы и вывезли это в Германию.
«Такие параллели уже не вызывают ни удивления. россияне открыто действуют по инструкциям Геббельса. Свой путь они закончат так же – на скамье подсудимых!» – говорится в сообщении.