В Запорожской области командование запретило продавать алкоголь из-за массового пьянства оккупантов

Из-за массового пьянства российских солдат на временно оккупированных территориях Запорожской области запретили продажу алкоголя российским солдатам.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Массовое злоупотребление алкоголем оккупантами приводит к многочисленным нарушениям дисциплины и серьезным правонарушениям. Участились случаи покидания мест несения службы; пребывание на огневых позициях в нетрезвом состоянии.

Также отмечены случаи нарушения правил пользования стрелковым оружием и ДТП с участием военнослужащих в нетрезвом состоянии.