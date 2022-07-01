«Наши хорошо им насыпают, а они мстят», - мэр Николаева предположил, почему оккупанты продолжают бить по пустующему городку 79-й бригады

Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что российские захватчики продолжают разрушать военный городок 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, хотя он практически с первых дней войны пустует, потому что николаевские воины дают им отпор на Востоке страны.
Об этом мэр заявил в эфире Media Center Ukraine.
— У нас было разрушено около 10 домов частично. Попали в военный объект, я могу про это говорить, потому что после того как в первые дни войны 79-я бригада получила разрушения одного из корпусов, они выехали со своего военного городка и работают на Востоке. Но, с того момента, как они выехали, россияне постоянно продолжают бомбить их городок. На прошлой неделе разрушили одну из казарм и одну частично разрушили. И вот снова прилетело в эту полуразрушенную казарму и ее добили. Складывается впечатление, что наши из 79-ки хорошо им насыпали и они мстят, разрушая городок. Рядом находятся здания, многоэтажки, которые страдают – там вылетают окна, во время последнего прилета люди не смогли выйти из подъезда, потому что от взрывной волны заклинило металлические двери, - заявил Александр Сенкевич.