«Наши хорошо им насыпают, а они мстят», - мэр Николаева предположил, почему оккупанты продолжают бить по пустующему городку 79-й бригады

Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что российские захватчики продолжают разрушать военный городок 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, хотя он практически с первых дней войны пустует, потому что николаевские воины дают им отпор на Востоке страны.

Об этом мэр заявил в эфире Media Center Ukraine.