«На видео детские костюмы, музыкальные инструменты»: Сенкевич заявил, что в уничтоженном оккупантами ДК не было ни танков, ни военных

Николаевский городской голова Александр Сенкевич, комментируя ракетный удар оккупантов по Дворцу культуры «Корабельный», заявил, что там не было ни намека на военный объект.

Об этом он рассказал в эфире Media Center Ukraine.

Как известно, 5 июня, российские оккупанты утром выпустили несколько ракет по Николаеву, одна из них попала в ДК «Корабельный» и разрушила зрительный зал.

— Еще один «военный» объект, который был разрушен оккупантами, Дворец культуры в Корабельном районе. У нас было два таких Дворца культуры, построенных за советским проектом, он разрушен вдребезги. На видео видны детские костюмы, музыкальные инструменты, разрушен зрительный зал. И что-то там не видно ни одного военного объекта, пушки или танка. Конечно, сразу после взрыва разные люди, горожане сделали видео, выложили в телеграмм-каналах, даже до официальной публикации. Но на всех этих видео видно, что нет там военных или людей, связанных с военными.

Александр Сенкевич добавил, что в результате попадания в ДК пострадали три человека, в частности охранник и завхоз.