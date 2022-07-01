Лучшая перспектива возобновления водоснабжения – отвоевание земель: Ким о том, когда в Николаеве будет качественная вода

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, как обстоят дела с водоснабжением в городе и когда ситуация улучшится.

Об этом он рассказал в эфире брифинга Ukraine Media Center.

Он отметил, что ситуация окончательно выровняется, когда ВСУ отвоюют временно оккупированные территории Херсонской области и мы сможем восстановить водопровод. До этого времени в Николаеве реализовывают программу «Питьевая вода», фильтруют существующую воду, а также развозят питьевую.

— Самая лучшая перспектива по возобновлению водоснабжения питьевой воды – это отвоевание территории Херсонской области, где идет водозабор с реки Днепр. Все остальное просчитывается, но, кроме того, что это можно сделать, скажем так, в средней перспективе, это еще стоит больше. Потому что используются фильтры, нужна замена, приобретение оборудования, обустройство новых магистралей и так далее. Ситуация сложная. Деньги, которые выделены по программе «Питьевая вода», они потрачены, в том числе, на скважины и работы, которые привели к тому, что питьевая вода у нас есть, в объеме большем, чем сейчас потребляет город. Единственное что, нам приходится развозить эту воду, нам помогают волонтеры. Это действительно сложный вопрос с технической точки зрения, - сказал Виталий Ким.

Напомним, заместитель главы Николаевской ОВА Юрий Гранатуров развенчал фейк о якобы распространении холеры в Николаеве: «Воду мы хлорируем десятикратно».