Зеленский поручил Залужному отменить необходимость получения разрешений военнообязанными на передвижение по стране, – СМИ

Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному отменить порядок получения военнообязанными разрешений на перемещение между областями Украины.

Об этом со ссылками на собственные источники сообщили УП и РБК Украина.

На заседании с военными Зеленский заслушал доклад Залужного по поводу разрешений для военнообязанных покидать пределы мест жительства.

Президент обратил внимание, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является Министерство обороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.

Зеленский поручил упразднить принятый Генштабом ВСУ порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны.

Как известно, в инфопространстве накануне начала распространяться информация о том, что военнообязанным запрещен выезд из города проживания без разрешения военкомата. При этом первым, кто опубликовал эту информацию, стала Запорожская ОВА. Уже сегодня Генштаб обратился к гражданам с разъяснением, что якобы во время военного положения такие ограничения возможны.

Позже тему прокомментировал и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, но и он не добавил понимания ситуации.

В итоге Президент Владимир Зеленский поручил военному командованию доложить ему все детали о решении об утверждении Порядка получения разрешений для перемещения военнообязанных, призывников и резервистов.