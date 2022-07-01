В россии встал завод по производству вторичного свинца – у него нет лицензии на экспорт товара

Завод Фрегат по производству вторичного свинца в московской области приостановил работу.

Об этом сообщили российские СМИ, информацию подтвердили и сотрудники предприятия, передает «Лига.net».



Причиной остановки стало отсутствие лицензии на экспорт свинца. С середины мая на такую деятельность надо получать разовые лицензии — российское правительство ввело их, чтобы избежать дефицита свинца на внутреннем рынке, однако пока Минпромторг рф не выдал ни одной.

«Пока приостановка работы рассчитана на один месяц. Будем смотреть, что будет дальше с лицензированием. Будем искать рынки сбыта», — заявили на Фрегате.

Всего в россии свинец выпускают несколько десятков заводов. По словам источников российского Коммерсанта, сейчас часть предприятий находится на грани полной остановки, некоторые ушли во внеплановый ремонт.

Напомним, российский суд закрыл важный терминал для экспорта нефти из Казахстана в Европу.