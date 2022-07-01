«Это геноцид украинского народа, запугивание населения»: Глава Николаевской ОВА об участившихся ракетных обстрелах по Украине

Участившиеся ракетные удары по Украине в целом, и Николаеву в частности – это ни что иное, как геноцид и попытка запугать население.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире брифинга Ukraine Media Center.

На вопрос, видит ли он обострение, Ким отметил, что участившиеся ракетные удары – это попытка запугать население Украины.

— Да, это очевидно, и по всей стране. Если в шутку говорить, там новый руководитель у оккупантов где-то с роскосмоса, он знает, как выглядит ракета и стреляет. Кто что знает, тот и делает. Отдаются приказы о массовых ракетных обстрелах. Это геноцид украинского народа, это запугивание населения, потому что большинство ракет попадают в социальные, инфраструктурные и общественные объекты. Такие как пятиэтажное здание в спальном районе города, - сказал глава ОВА.

Напомним, американский Конгресс подготовил двухпартийную резолюцию, признавшую российские военные преступления в Украине геноцидом.