Санкции лишили рф возможности производить ракеты для «Искандеров»

Антироссийские санкции, введенные за полномасштабное нападение России на Украину, ограничивают возможности страны-агрессора производить высокоточные ракеты «Искандер».

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет «Зеркало недели».

– В военной сфере, имеющей решающее значение в контексте войны в Украине, санкции ограничивают возможности россии производить высокоточные ракеты, такие как «Искандер» или Х-101, – отметил Боррель.

Он также добавил, что почти все иностранные производители автомобилей также решили выйти из России, а некоторые автомобили российских производителей будут продаваться без подушек безопасности.

Сообщалось, что США приняли решение о предоставлении Украине ЗРК NASAMS. В современной версии NASAMS-3 разработчики декларируют возможность перехвата баллистической маневрирующей цели. То есть, комплекс может перехватывать ракеты российского оперативно-тактического комплекса «Искандер».