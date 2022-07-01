Латвия из-за российской угрозы собирается вернуть обязательную военную службу

Латвия должна возобновить обязательную военную службу в связи с вторжением России в Украину.

Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, сообщает «НВ».

– Нынешняя военная система Латвии достигла своего предела. Между тем, у нас нет оснований считать, что россия изменит свое поведение, - сказал он.

Латвия отменила обязательную службу через несколько лет после вступления в НАТО. С 2007 г. вооруженные силы страны состоят из кадровых солдат, а также добровольцев Национальной гвардии, которые служат в пехоте на полставки в выходные.

В стране с населением менее 2 миллионов человек, граничащими с Беларусью и Россией, насчитывается только 7500 военнослужащих действительной службы и членов Национальной гвардии, которых поддерживают 1500 военнослужащих НАТО.