В Евросоюзе разрабатывают юридическую основу, чтобы передать Украине конфискованные активы россии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила о юридической проработке в ЕС возможности использовать замороженные российские активы для возобновления Украины.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
– Мы работаем на юридической основе, чтобы позаботиться о том, чтобы активы России и частично (российских) олигархов смогут послужить восстановлению Украины, – сказала глава Еврокомиссии. – Мы еще никогда не делали такого восстановления. Необходимо использовать лучшие средства для этой цели.
Отвечая на этот вопрос, глава Европарламента Роберта Метсола заявила:
– Европейский парламент не должен исключать ни одного варианта. Никакая юридическая возможность (использовать российские активы) не должна быть исключена.