В Евросоюзе разрабатывают юридическую основу, чтобы передать Украине конфискованные активы россии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила о юридической проработке в ЕС возможности использовать замороженные российские активы для возобновления Украины.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

– Мы работаем на юридической основе, чтобы позаботиться о том, чтобы активы России и частично (российских) олигархов смогут послужить восстановлению Украины, – сказала глава Еврокомиссии. – Мы еще никогда не делали такого восстановления. Необходимо использовать лучшие средства для этой цели.