рф отправила в Украину даже батальон из своей арктической бригады

Россия отправила в Украину в мае по меньшей мере одну батальонно-тактическую группу из состава 80-й отдельной мотострелковой арктической бригады.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные финским изданием Yle, пишет Милитарный .

Анализ изображений, сделанных в период с 13 по 24 мая, свидетельствует, что на стоянках техники в городе Алакуртте исчезло около 100 единиц. В частности, 36 МТ-ЛБ и несколько САУ 2С1 «Гвоздика». Финские военные аналитики, опрошенные изданием, оценивают, что россияне вывели из базы три роты.

Медиа предполагает, что перед отправкой в Украину БТГр 80-й бригады прошла разрешение. Бригада ограниченно участвовала в войне против Украины еще весной. российские издания сообщали о похоронах разведчиков, погибших в Украине.