«Украинские силы продвигаются вперед на Херсонщине и в Запорожской области», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ продвигаются вперед по Херсонскому и Запорожскому направлениям.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Наконец-то чувствуется, что очень мощно заработала западная артиллерия – оружие, которое мы получили от наших партнеров. Ее точность действительно такая, как нужно. Наши защитники наносят очень ощутимые удары по складам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов. И это существенно снижает наступательный потенциал российской армии. Потери оккупантов с каждой неделей будут только расти, как и усложненность им поставок.

- Украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – на Херсонщине, в Запорожской области. Мы не отдадим нашу землю – вся суверенная территория Украины будет украинская. Люди должны об этом знать. Поэтому, если у вас есть возможность говорить с людьми на юге нашего государства – с Херсоном, Геническом, Бердянском, Мелитополем и другими городами и селами – распространяйте, пожалуйста, там правду. Используйте любую возможность, чтобы сказать людям в оккупированных районах, что мы помним о них и за них мы боремся. Боремся за весь наш юг, за весь украинский Донбасс – там сейчас самое жестокое противостояние у Славянска и Бахмута. Боремся за Харьковщину. Пусть оккупанты не думают, будто их время на этой земле - долгое, а преимущество их артиллерии - вечное, - сказал Зеленский.