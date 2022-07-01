ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ взяли в плен бурятов-оккупантов

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 6 июля по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 7 июля.

Информация постоянно обновляется...

00:27 МИД Бразилии подтвердил гибель двух граждан страны в ходе боевых действий в Украине, сообщает УНИАН.

Речь идёт о 40-летнем Дугласе Буриго и 39-летней бывшей модели Талите ду Вали (снайперше), которые погибли в Харькове после «прилёта» ракеты.

00:21 ВСУ взяли в плен нескольких оккупантов-бурят.

00:12 В рф более пятидесяти заключенных из исправительных колоний №6 и №7 Санкт-Петербурга были отправлены в Ростовскую область для последующей отправки оттуда на войну в Украину.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Заключенным дали считанные минуты на сборы и отказали в звонках родным.