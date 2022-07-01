ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ взяли в плен бурятов-оккупантов

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.
Хронология событий 6 июля по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 7 июля.
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00:27 МИД Бразилии подтвердил гибель двух граждан страны в ходе боевых действий в Украине, сообщает УНИАН.
Речь идёт о 40-летнем Дугласе Буриго и 39-летней бывшей модели Талите ду Вали (снайперше), которые погибли в Харькове после «прилёта» ракеты.
00:21 ВСУ взяли в плен нескольких оккупантов-бурят.
00:12 В рф более пятидесяти заключенных из исправительных колоний №6 и №7 Санкт-Петербурга были отправлены в Ростовскую область для последующей отправки оттуда на войну в Украину.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Заключенным дали считанные минуты на сборы и отказали в звонках родным.
«6 июля из ИК-7 «Яблоновка» около 40 человек отправили в Ростовскую область. Им дали всего пять минут на сборы и отказали в возможности позвонить по телефону родным. Аналогичная история произошла в ИК-6 «Обухово», оттуда увезли 11 человек. Ранее в этих колониях работали вербовщики ЧВК «Вагнер». Заключенным предлагали полугодовую командировку на Донбасс в обмен на деньги, амнистию и гарантию выплаты 5 миллионов рублей семье в случае гибели. Их планировали записать в авангард российского наступления», – отмечают журналисты.