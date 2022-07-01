Война на Николаевщине: Оккупанты снова выпустили ракеты по Николаеву

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 6 июля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 7 июля, происходящими на территории Николаевской области.

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05:53 В Херсонской области заметили запуск семи ракет в направлении Николаева. При этом отмечается, что четыре из них сами разорвались в воздухе.

05:47 В Николаеве раздались взрывы. По городу оккупанты снова стреляют ракетами.