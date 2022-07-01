Китай и Индия за три месяца заплатили рф за энергоносители $24 миллиарда

Экспорт российских энергоносителей в Индию и Китай после масштабного вторжения рф в Украину принес кремлю 24 миллиарда долларов США в течение всего трех месяцев.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на таможенную документацию.

«Только за три месяца россия заработала $24 миллиарда от продажи энергоносителей Китаю и Индии после вторжения рф в Украину, что демонстрирует – как повышение глобальных цен ограничивает усилия США и Европы наказать президента путина», – отмечается в сообщении.

В частности, Китай выплатил 18,9 миллиарда долларов за российскую нефть, газ и уголь за три месяца до конца мая, что почти вдвое превышает сумму за аналогичный период прошлого года.

Индия уплатила 5,1 миллиарда долларов за тот же период, что больше чем в пятеро по сравнению с подобными закупками за прошлый год.

В целом, из-за повышения цен на энергоносители и увеличения поставок российских ресурсов в Китай и Индию, кремль получил дополнительно 13 миллиардов долларов от обеих стран по сравнению с теми же месяцами 2021 года.