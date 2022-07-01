Россияне уже не могут наступать на нескольких направлениях, – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о признаках истощения арсенала россии, о котором свидетельствует то, что россияне не могут одновременно атаковать больше чем на одном фронте.

Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.

WSJ отмечает, что рф после первых тактических ошибок в начале полномасштабного вторжения все же нашла работающую стратегию. Сначала россияне пытались прорваться вглубь территории Украины, потому и потеряли большую часть своих элитных подразделений. Теперь оккупанты двигаются медленно под прикрытием артиллерии.

Данилов подтвердил, что на каждом квадратном километре, куда не могут прорваться украинские военные, россияне собирают большое количество артиллерии и бронетехники. В результате они получают преимущество, поэтому украинская сторона сейчас вынуждена вести оборонную войну.

Секретарь СНБО рассказал и о том, что прибытие в Украину РСЗО HIMARS дали ВСУ возможность дотянуться до тех целей российской армии, до которых мы не могли достреливать раньше. Он добавил, что перед этими системами россияне беззащитны.