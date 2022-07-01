На Днепропетровщине контрразведка задержала агента оккупантов, который сдавал позиции украинской ПВО

Военная контрразведка СБУ нейтрализовала попытку агрессора установить местонахождение систем противовоздушной обороны ВСУ вблизи южного и восточного фронтов. В ходе спецоперации в Днепропетровской области задержан российский агент, который разведывал позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Установлено, что предатель был завербован представителем спецслужб рф для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Полученные координаты агенту предстояло передать своему «куратору» через заранее отработанные каналы закрытой связи. По одной из версий, оккупанты планировали использовать эту информацию для осуществления ракетных ударов или проведения диверсий - чтобы нейтрализовать противовоздушную защиту Украины.

Во время обысков по месту жительства задержанного стражи порядка обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: часть 2 статьи 111 («Государственная измена, совершенное в условиях военного положения»), статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по блокированию проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.