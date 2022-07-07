В Херсоне россияне сжигают тела своих солдат, чтобы скрыть потери

Для сокрытия реального количества потерь оккупанты регулярно сжигают тела убитых военных. В окрестностях Херсона неоднократно замечены места с большим количеством обгоревших остатков людей. Точно идентифицировать их принадлежность сложно из-за значительных повреждений от огня.

Об этом сообщает ГУР МОУ.

Эти тела привозят грузовыми автомобилями из местного СИЗО. Чтобы скрыть факты умышленного сожжения тел, представители оккупационной армии пытаются выдать это в результате артиллерийских обстрелов и последующих пожаров. На месте происшествий сначала слышался мощный взрыв, после чего возник пожар. Доступ сотрудников МЧС для ликвидации пожара запрещается.

Также сообщается, что известный херсонский коллаборант Евгений Соболев, начальник исправительной колонии №90 находится в городской клинической больнице им. Лучанского на 4 этаже в отделении ортопедии. После взрыва машины, в которой находился Соболев, ему установлены аппараты Илизарова на обе ноги.

Кроме того, в Херсоне продолжается переоформление медицинских учреждений и поиск медицинских работников. В связи с тем, что большое количество врачей не согласились работать на противника и уехали с временно оккупированных территорий, ситуация становится критической. В частности, отмечается сильная нехватка анестезиологов.