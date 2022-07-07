В Украине разработали дорожную карту действий родственников военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными обнародовал дорожную карту действий родственников, если кто-то из родственников, зачисленный в ряды ВС Украины (в том числе ТРО), правоохранительных органов, пропал без вести, попал в плен или погиб.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В документе содержится перечень данных, которыми обязательно должна владеть семья защитника Украины и алгоритмы действий родственников по их обращениям в органы государственной власти, занимающиеся вопросами освобождения военнопленных.

В ГУР отмечают, что обменом пленных или поиском пропавших без вести защитников занимаются только органы государственной власти и ответственные учреждения или организации.