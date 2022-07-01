В Харькове поймали наводчика ударов оккупантов по городу

Харьковские полицейские и сотрудники СБУ задержали корректировщика вражеских ударов по городу.

Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области и в ОГП.

Злоумышленник открыто в сети Интернет выражался в поддержку вооруженной агрессии российской федерации против Украины, одобрял действия вооруженных формирований агрессора, в частности кадыровцев.

6 июля в ходе санкционированного обыска в доме мужчины обнаружен и проведен осмотр компьютерной техники, с помощью которой он осуществлял свою подрывную деятельность. В его месседжерах полиция обнаружила информацию с координатами расположения личного состава Вооруженных сил Украины на территории Харькова, которую фигурант передавал гражданке россии.

Задержанному сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

Также в отношении этого мужчины осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.