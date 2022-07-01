В Переяславе демонтировали памятник, посвященный «воссоединению» Украины с россией

В городе Переяславе на Киевщине снесли монумент празднования 300-летия воссоединения Украины с россией.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

Памятник демонтирован по решению общества и органа местного самоуправления.

«Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель, Мощун и другие населенные пункты Украины, где российская армия совершала зверства против человечности, в очередной раз доказали, что о «воссоединении» или «дружбе» с рашистами речь идти не может», - заявил он.

Напомним, ранее в Киеве демонтировали советский монумент, символизировавший так называемое «воссоединение Украины с РФ».