В белорусском генштабе угрожают нанести удар по Польше

Заместитель начальника генштаба Беларуси генерал-майор Руслан Косыгин угрожает ударами по инфраструктуре Польши в ответ на «провокации стран Запада».

Как пишет «Бабель», Косыгин это заявил, обсуждая усиление военного присутствия НАТО на восточных флангах Альянса.

- В случае начала конфликта, территория Польши с ее военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры. Как уже не раз говорил глава государства, ответ будет мгновенным. Именно по ним будут нанесены удары, если они попытаются разговаривать с нашим государством с позиции силы, - сказал Косыгин.