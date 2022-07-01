В Крыму оккупанты задержали «военных комиссаров», которые за взятки помогали избежать отправки на войну

Российские силовики провели обыск у так называемого «военного комиссара Крыма».

Об этом сообщает «Медуза».

Должность «военного комиссара» Крыма с августа 2020 года занимает Юрий Лымарь. До назначения на эту должность Лымарь был военкомом Астраханской области.

Трое его подчиненных – военком Джанкоя, начальники отделов призыва Белогорского и Симферопольского комиссариатов – уже находятся под следствием. Сотрудников военных комиссариатов подозревают в получении взяток за освобождение от срочной службы.

Лымаря подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Отметим, что в Крыму оккупанты проводят скрытую мобилизацию среди военнообязанных. Ранее крымских срочников отправляли на войну рф против Украины.