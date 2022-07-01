Руководил вторжением на Черниговщину, Сумщину и Харьковщину: Еще одному российскому генералу объявили подозрение

Командующему войсками центрального военного округа вс рф Александру Лапину, который руководил вторжением в Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области, сообщено о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Это генерал-полковник Александр Лапин. На днях от путина он получил звание героя россии. Прокуроры Офиса Генпрокурора и следователи Нацполиции Украины его «героизм» квалифицировали как преступление. Командующему сообщено о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Собраны доказательства, что российский военачальник непосредственно руководил операцией по вторжению подчиненных ему подразделений на территорию трех областей Украины и попытки их захвата», – написала в соцсети Венедиктова.

Командный пункт генерал-полковника был обустроен на ферме в селе Тереховка Черниговского района, где находился в течение февраля-марта 2022 года. А в марте командующий поднял боевой дух подчиненных военнослужащих, вручив им государственные награды рф. Есть сведения, что среди удостоенных этой чести был и его родной сын.