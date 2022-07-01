Оккупанты захватили два запорожских элеватора ГК «Прометей»

На временно оккупированных территориях войска рф продолжают захватывать украинские предприятия с целью их «национализации» и дальнейшего разграбления.

В частности, Группа Компаний «Прометей» заявила о потере контроля над двумя зернохранилищными активами, расположенными на временно неконтролируемой Украиной части Запорожской области. Речь идет об элеваторах «Токмак» (Пологовский район) и «Васильевка» (Васильевский район), которые с начала полномасштабного вторжения в Украину были переведены Группой в ранг активов, которые находятся в зоне с особенно высоким риском.

«На захваченных территориях области оккупанты пытаются присвоить бизнес путем вооруженных захватов, грабежа и запугивания. На «Васильевском элеваторе», а также элеваторе «Токмак» захватчики действовали, скорее всего, аналогичным методом. Оккупанты или их местные пособники либо «отжимают», либо разрушают и разворовывают, других методов у них нет», - подчеркнули сотрудники компании.

Вместе с тем, в сообщении отмечается, что как Токмак, так и Васильевка находятся под российской оккупацией с первых дней войны, поэтому оперировать достоверно известными фактами о состоянии активов Группы в данных населенных пунктах, а также о состоянии и наличии с/х продукции, оставшейся там на хранении, в компании не могут.

«Контроль над активами в Токмаке и Васильевке потерян. Минимальный кадровый состав предприятий, который там остался после начала ведения активных боевых действий в регионе, смог покинуть свои рабочие места. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Более детальной информации в данный момент нет в связи с оккупацией этих регионов», - говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что угроза захвата оккупантами предприятий существовала с момента начала российского военного вторжения. Вместе с тем, в связи с позицией Группы относительно невозможности сотрудничества с оккупационной властью, «Прометей» готов остановить свою хозяйственную деятельность в рамках соответствующих элеваторов до восстановления юрисдикции Украины на всей территории Запорожского региона.

Напомним, ранее Рафаэль Гороян заявлял, что ГК «Прометей» ни при каких обстоятельствах не пойдет на сотрудничество с оккупационным режимом.