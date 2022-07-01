Николаевские патрульные рассказали о боях за международный аэропорт и аэродром Кульбакино

Подразделение николаевских патрульных в начале войны выбивало оккупантов с территории Николаевского аэропорта и аэродрома Кульбакино.

Об этом говорится в документальном фильме, который опубликовало Громадське.

Патрульные в составе сводных отрядов вместе с ВСУ участвовали в ключевых боях за Николаев. Сначала они вытеснили кафиров из международного аэропорта, а затем отбили атаку на аэродром в Кульбакино.

Начальник патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила рассказал об этих боях, в частности о том, как попал под атаку вражеского танка, и как с ограниченным арсеналом его подопечные победили врага.

Многие из этого подразделения уже имели боевой опыт в АТО, теперь они не просто обычные патрульные, а воины, выполняющие боевые задания на фронте.