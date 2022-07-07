ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Черниговщине подняли со дна два утонувших российских танка

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 7 июля по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 8 июля.

Информация постоянно обновляется...

00:37 На территории Менской общины на Черниговщине из реки вытащили два российских танка, в которых были пятеро утонувших оккупантов.

Об этом сообщили в оперативном командовании «Север».

Один вражеский танк Т-72, ​​по словам очевидцев, утонул в конце февраля. Внутри обнаружены тела двух членов экипажа. Место механика-водителя было пустым. Машина утонула вверх гусеницами, поэтому находившиеся в башне были обречены на гибель.

Еще один российский танк Т-72 был извлечен 6 июля. На этот раз внутри был экипаж из троих оккупантов.

00:18 Украина и Польша договорились о сотрудничестве в вопросе лечения раненых военнослужащих ВСУ.

Об этом на брифинге сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр, пишет «Укринформ».

- Недавно состоялось совместное совещание ведомств здравоохранения, Министерства обороны и Командования Медицинских сил ВСУ с членами правительства Польши, и мы договорились о сотрудничестве. Польша готова помогать нашим раненым, – сообщила Маляр.

Замминистра обороны подчеркнула, что аналогичная работа продолжается и с другими странами-партнерами. На этой неделе правительство Японии передало медицинское оборудование ряду военных госпиталей.