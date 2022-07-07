ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Черниговщине подняли со дна два утонувших российских танка

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.
Хронология событий 7 июля по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 8 июля.
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00:37 На территории Менской общины на Черниговщине из реки вытащили два российских танка, в которых были пятеро утонувших оккупантов.
Об этом сообщили в оперативном командовании «Север».
Один вражеский танк Т-72, по словам очевидцев, утонул в конце февраля. Внутри обнаружены тела двух членов экипажа. Место механика-водителя было пустым. Машина утонула вверх гусеницами, поэтому находившиеся в башне были обречены на гибель.
Еще один российский танк Т-72 был извлечен 6 июля. На этот раз внутри был экипаж из троих оккупантов.
00:18 Украина и Польша договорились о сотрудничестве в вопросе лечения раненых военнослужащих ВСУ.
Об этом на брифинге сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр, пишет «Укринформ».
- Недавно состоялось совместное совещание ведомств здравоохранения, Министерства обороны и Командования Медицинских сил ВСУ с членами правительства Польши, и мы договорились о сотрудничестве. Польша готова помогать нашим раненым, – сообщила Маляр.
Замминистра обороны подчеркнула, что аналогичная работа продолжается и с другими странами-партнерами. На этой неделе правительство Японии передало медицинское оборудование ряду военных госпиталей.
- Мы благодарны правительству Японии за эту помощь и так же благодарны всем другим странам, которые присоединяются и помогают в лечении и реабилитации наших раненых, – отметила Маляр.