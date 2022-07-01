«Насыпай, шесть!!!»: Николаевские морпехи показали, как работает их подразделение аэроразведки

В 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского показали на видео, как работает ее подразделение аэроразведки.

Видео опубликовано на странице бригады в Facebook и в YouTube.

На видео показан один день из жизни подразделения аэроразведки, возглавляемого военнослужащим с позывным «Карлсоном».

«Как известно, богом войны называют артиллерию. И война, которую развязала россия против Украинского народа, это снова доказала. Точные удары по местам дислокации российских оккупантов, их тылам, складам с боеприпасами приближают нашу победу. Но есть те, кто в этом делает не менее важное дело. Аэроразведка – глаза победы 36-й ОБрМП. Как эти ребята выполняют боевые задачи по уничтожению оккупантов на южном направлении, смотрите в нашем видео», - говорится в сообщении.

«Карлсон» рассказывает о том, чем занимается его подразделение, с кем сотрудничает.

Также на видео зафиксировано, как происходит корректировка огня по позициям оккупантов, которые были разведаны накануне.