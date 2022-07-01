СБУ задержала наводчика российских обстрелов по Запорожской и Днепропетровской областях

СБУ задержала уроженца Запорожской области, который был завербован сотрудником ФСБ из-за закрытой пророссийской группы в одном из популярных мессенджеров.

Об этом сообщили в пресс-центре Службе безопасности Украины.

Мужчина был игроманом и испытывал серьезные финансовые проблемы, поэтому с легкостью согласился на предложение «подработать».

Российские спецслужбы были особенно заинтересованы в разведданных о позициях ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, а также расположении там объектов критической инфраструктуры и воинских частей.

Информатор хотел как можно быстрее получить деньги, поэтому активно взаимодействовал с заказчиком: после нанесения авиаудара по одному из мостов в Запорожской области, он лично проверял точность попадания и передавал куратору координаты для повторного удара.

В другом случае предатель передал врагу данные о размещении передовых позиций украинских защитников на Днепропетровщине. Ссылаясь на его информацию, враг нанес массированные артиллерийские удары.

Представитель ФСБ планировал усилить вербовку агента при передаче денег. Поэтому назначил встречу на временно оккупированной территории Херсонской области.

За свои «услуги» предатель рассчитывал получить 20 тысяч гривен.

Спецназовцы СБУ задержали агента при попытке перебраться на неподконтрольную Украине территорию.

Ему сообщили о подозрении по части 2 статьи 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины. По решению суда он взят под стражу.

Разоблачение преступной деятельности осуществляло Управление СБУ в Днепропетровской области совместно с Территориальной обороной и Нацполицией при процессуальном руководстве прокуратуры.

Напомним, как СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал ракетные удары по Николаеву.