«Парень стрельнул себе в ногу. Его обратно вернули»: На Херсонщине боевики «л/днр» продолжают жаловаться на порядки в оккупационной армии

Оккупант из подразделения, которое недавно записало открытое видеообращение к командованию о нарушениях в оккупационной армии, рассказывает жене о последствиях их поступка.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор оккупанта с женой, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

– У нас здесь «самострельщик» – ногу себе прострелил. Командиры наши – суки просто. Парень, что выстрелил себе в ногу парень, ты его на видео видела. Это тот, что говорил «я суицидник, состою на психиатрическом учете». Его обратно вернули! Ваня вчера ходил на штаб, чтобы его отпустили. Сказали: «а это те, которые на видео были? В последнюю очередь! Это та бунтовавшая рота? В последнюю очередь уедете, - говорит оккупант.

Жена рассказывает, что в сеть выложили обращение 109-го полка, 4-го батальона. И это уже пятое видео рашистов, не желающих воевать.