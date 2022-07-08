В Украине арестовали активы «Газпрома», «Роснефти» и «Росатома» на ₴2,1 миллиарда

В Украине наложен арест на корпоративные права и недвижимость 11 предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские государственные корпорации «Нефтяная компания «Роснефть», «Росатом» и «ПАО «Газпром».

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В ходе оперативно-следственных действий установлено, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение агрессивной войны рф против Украины, а также на финансирование деятельности диверсионно-разведывательных групп.

Примерная совокупная стоимость арестованных судом корпоративных прав превышает 2,1 миллиарда гривен. Также наложен арест на 46 объектов недвижимого имущества, находящихся в их собственности.

Благодаря своевременному аресту этих активов удалось заблокировать попытки фактических владельцев переписать их на подставных лиц, чтобы сохранить контроль над ними.

СБУ продолжает исследовать все обстоятельства деятельности этих предприятий в рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 113 («Диверсия») и части 1 статьи 437 («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны») Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные меры по изъятию заблокированных активов в пользу Украины.

Мероприятия по выявлению предприятий, контролируемых рф, проводили сотрудники СБУ и Национальной полиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, как Генпрокурор рассказала о количестве арестованных в Украине активов российских олигархов, в том числе и о заводе Дерипаски в Николаеве