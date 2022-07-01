Глава Бугской ОТГ, которого подозревали в госизмене, показывал оккупантам несуществующие позиции ВСУ

Глава Бугской ОТГ Вознесенского района Юрий Заволока рассказывал оккупантам о несуществующих позициях ВСУ.

Об этом говорится в соответствующем определении суда, которое есть в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Как известно, в начале марта Заволока попал в плен к российским оккупантам, но позже стало известно, что ему удалось уволиться. Позже в УСБУ заявили, что вручили Заволоке подозрение в совершении государственной измены – в ведомстве заявили, что он предоставлял оккупантам сведения о расположении позиций ВСУ на территории Вознесенского района, а также согласился на сотрудничество с представителем рф о проведении подрывной деятельности против Украины.

Согласно судебным материалам, Заволока утром 3 марта ехал из села Бугское в Новогригоровку и на дороге его остановила группа оккупантов.

Один из оккупантов, который представился Андреем Беловым, узнал, что Заволока является главой Бугской ОТГ и начал спрашивать о размещении украинских военнослужащих. В случае отказа предоставлять информацию российский военнослужащий грозился применять физическое насилие.

Заволока достал свой телефон, открыл онлайн-карту и показал оккупанту точку, на которой в действительности не было украинских военнослужащих.

Также оккупант начал склонять Заволоку к дальнейшему сотрудничеству против украинской армии и власти. Переживая за свое здоровье и жизнь, глава ОТГ согласился. Оккупант предупредил главу сельсовета, что при надобности с ним свяжутся.

Когда Заволока оказался в безопасности, то обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором изложил информацию о произошедшем.

В связи с тем, что действия Юрия Заволоки не нанесли никакого вреда, а он самостоятельно уведомил соответствующие органы об общении с представителями оккупационной армии, то прокурор просил суд закрыть соответствующие уголовное производство и освободить главу ОТГ от ответственности (согласно части 3 статьи 111 Уголовного кодекса).

Стоит отметить, что расследованием данного уголовного производства занималось николаевское управление СБУ при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры. Именно УСБУ сообщила о том, что Заволоке сообщили о подозрении. Однако о том, что суд освободил Заволоку от от ответственности, не сообщило ни УСБУ, ни прокуратура. Хотя изначально в материалах делах шла речь о том, что Заволока сообщал оккупантам недостовернуб информацию о позициях ВСУ.

Напомним, что в апреле спецслужба задержала главу ОТГ Заволоку при передаче неправомерной выгоды начальнику отдела призыва Вознесенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки за принятие решения о мобилизации ранее поврежденного транспортного средства, находящегося на балансе в ОТГ и его последующем списании якобы в боевых.