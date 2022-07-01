«По нам работает дивизион С-300»: Губернатор Ким рассказал об обстановке в Николаеве и области

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал об обстановке в Николаеве и области.

Об этом он сообщил в ходе национального телемарафона.

По его словам, на сегодняшний день Николаев и область обстреливают ракетами С-300, которые переформатировали. Они неточные – их погрешность может доходить до одного километра.

Попадания были, каждый день работают ракеты. Сегодня работали по Березнеговатской общине, по селам, район города – окраины, было два взрыва, но, к счастью, без жертв, уточняем по взрывам, но там поле. Сейчас пожара нет, вызовов на 103 нет, пострадавших нет, по поводу имущества выясняем.

— На сегодня, за последнюю неделю по нам работает дивизион С-300, это пусковые установки на 12 ракет, не все вылетают, но это переделанные ракеты с «земля-воздух» на «земля-земля» и обстреливают цели – в основном, это инфраструктурные объекты, сельхозпроизводители. Там, где они считают, что кто-то может находиться. Но это такая хаотичная стрельба. Они куда-то целятся, но, во-первых, они в большинстве случаев ошибаются – стреляют по сельхозпредприятиям, по школам, по предположительным целям. Во-вторых, точность этих ракет – там погрешность от 600 метров до 1 километра, - сказал Ким.

Что же касается выезда из города, Ким считает, что это имеет смысл, если в Николаеве нет работы. Для тех же, кто работает в городе, можно оставаться.

— Если сравнивать нас с городами на Востоке Украины, то нет. У нас, в основном, нет жертв, есть раненые, есть обстрелы ежедневные этими ракетами, которые из-за неточности иногда попадают в объекты инфраструктуры или гражданские дома. На мой взгляд, те люди, у которых есть работа в городе и они помогают ВСУ, они могут оставаться в городе или на местах своей работы. Если работы нет, то можно выехать. У нас работают автобусы, работает коммунальный транспорт, мы живем обычной жизнью, но у нас в область ежедневно летят ракеты, - сказал глава ОВА.

В ответ на вопрос, почему русские оккупанты нещадно обстреливают регион, Ким заявил, что это их ответ на наше уничтожение их складов и использование иностранного оружия.

— Потому что наши военные на границе с Херсонской областью имеют успех. Вы видите, сейчас горят склады оккупантов по всей стране из-за нового оружия. И они тоже хотят каких-то результатов, бесятся, хотят тоже что-нибудь найти. Такой их ответ. Подлый, - отметил Виталий Ким.

Также он отметил, что николаевские аграрии продолжают собирать урожай, несмотря на опасность.

— Наши аграрии самые смелые по всей стране, потому что очень любят и уважают хлеб. Поэтому они работают под обстрелами – под минометными обстрелами, РСЗО. Они сами тушат пожары, когда стреляют, поля часто загораются. Поэтому мы урожай собираем, - добавил глава ОВА.

Напомним, участившиеся ракетные удары по Украине в целом, и Николаеву в частности – это ни что иное, как геноцид и попытка запугать население.