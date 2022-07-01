«Какие они пиз*атые»: Оккупант похвастался жене кражей украинских носков

Оккупанты «охотятся» за носками, которые выдают украинским военнослужащим.

Об этом в одном из последних перехватов СБУ признался контрактник из рф, который разговаривал со своей женой.

– У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю … какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают, – говорит оккупант.

Он хвастается американским камуфляжем, который тоже украл у украинцев. Хотя уверяет, что дело не в изготовителе. Не менее качественное и то, что производится для войска в Украине:

– Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так, – сказал захватчик.

Напомним, как боевой медик захватил в плен восемь оккупантов, которые пытались украсть новую украинскую форму.