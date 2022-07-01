Министр обороны Резников назвал три варианта завершения войны рф против Украины

Министр обороны Алексей Резников назвал три возможных сценария завершения войны с россией среди которых развал России, победа Украины на поле боя, и очередной якобы «жест доброй воли России».

Об этом Резников рассказал на конференции Forbes Ukraine, пишет "Украинская правда".

- Первый сценарий будет примерно такой же, как и «добрая воля» россиян, которая была объявлена, когда они сбежали из Киевщины, Черниговщины, Сумщины и острова Змеиный. Соответственно, я думаю, что он будет разбит на несколько цепочек. Сначала мы выйдем с вами на позиции до 24 февраля текущего года, дальше будут какие-то разговоры о статусе оккупированного ранее Донецка, Луганска и Крыма, но за столом с нашими мощными партнерами, - сказал министр.

По словам Резникова, «Минская-3» точно не будет и каких-либо капитуляционных договоренностей не будет: «С дулом у виска никто не будет вести переговоры».

- Вариант второй – постепенно мы будем перемалывать вооруженные силы России, потому что это действительно война ресурса на ресурс. У них больше людей, территории, танков, самолетов и т.д., но все несовременное, все древнее, и они сегодня используют принцип мясорубки, – сказал глава Минобороны.

По словам министра, второй вариант победы не столь скорый:

– До конца этого года, возможно, с восторгом начала нового года.