Полицейские эксперты по ДНК установили личности 20 погибших от российского удара по ТРЦ в Кременчуге

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08.07.2022 22:30

Специалисты-криминалисты Национальной полиции Украины установили 20 человек, находившихся в списках без вести пропавших после российского удара по ТРЦ в Кременчуге.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

- Сейчас на месте разрушенного российскими войсками торгового центра продолжаются поисково-спасательные работы, один человек до сих пор считается пропавшим без вести, - рассказал начальник отдела криминалистического обеспечения Игорь Малыш.

С помощью уникальной технологии скоростной установки ДНК уже в первые 20 часов удалось идентифицировать сильно обгоревшие фрагменты тел погибших людей. В первые дни после трагедии на месте попадания российской ракеты работало 26 специалистов-криминалистов, были привлечены передвижные криминалистические лаборатории полтавской, киевской и луганской полиции.

- Мы отбирали ДНК-профили у родственников погибших и сравнивали с образцами, изъятыми на месте трагедии. Благодаря кропотливой работе наших криминалистов в кратчайшие сроки было проработано большое количество ДНК-материала и установлены личности погибших. Это очень важно для людей, которые потеряли своих родных, - отметил Игорь Малыш.

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