Полицейские эксперты по ДНК установили личности 20 погибших от российского удара по ТРЦ в Кременчуге

Специалисты-криминалисты Национальной полиции Украины установили 20 человек, находившихся в списках без вести пропавших после российского удара по ТРЦ в Кременчуге.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

- Сейчас на месте разрушенного российскими войсками торгового центра продолжаются поисково-спасательные работы, один человек до сих пор считается пропавшим без вести, - рассказал начальник отдела криминалистического обеспечения Игорь Малыш.

С помощью уникальной технологии скоростной установки ДНК уже в первые 20 часов удалось идентифицировать сильно обгоревшие фрагменты тел погибших людей. В первые дни после трагедии на месте попадания российской ракеты работало 26 специалистов-криминалистов, были привлечены передвижные криминалистические лаборатории полтавской, киевской и луганской полиции.