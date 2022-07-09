В Запорожье задержали администратора сайтов, на которых транслировались российские каналы

Киберполиция задержала жителя Запорожья за разработку ресурсов для трансляции по пророссийским каналам.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

36-летний фигурант создал и администрировал 6 веб-сайтов, на которых предоставлял доступ к телеканалам. Он предоставлял доступ пользователям к просмотру запрещенных на территории Украины каналов, пропагандирующих войну и насилие. Телевещание оккупанта мужчина транслировал ради собственного заработка. Настроенная на сайтах реклама приносила правонарушителю минимум 6 тысяч долларов в месяц.

В доме мужчины провели обыск и изъяли компьютерную технику, которая использовалась в противоправной деятельности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.