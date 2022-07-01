Ликвидированный в Новой Каховке коллаборант работал в руководстве оккупационной «полиции» и проводил репрессии

Ликвидированный в Новой Каховке Сергей Томко был «заместителем начальника» в местном отделении полиции, работавшем на кафиров.

Об этом сообщают РосСМИ.

Напомним, что Томко убили 7 июля. Раньше он служил в украинской полиции, а после российского вторжения перешел на сторону кафиров.

В мае ему сообщили о подозрении в коллаборационизме. В Новой Каховке он проводил «политические мероприятия» для поддержки России, его назначили заместителем начальника местной полиции.

«На своей должности Томко проводил «разъяснительные беседы», призывал людей не поддерживать Украину и переходить на сторону российской федерации. Еще он, вместе с российскими оккупантами, принимал участие в репрессиях против проукраински настроенных граждан», - пишет издание «Мост».

По имеющейся информации, Томко был ликвидирован в его машине.