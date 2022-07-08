«Я бы уехал так, чтобы потом не вернуться», – оккупант обсуждает с женой варианты сбежать с войны в Украине

Оккупант обсуждает с супругой попытки жен военных российской танковой бригады, которую отправили на войну в Украину, вернуть мужчин домой.

Об этом сообщает ГУР.

- Я их понимаю отлично, то, что они уехали все, мужья уехали на ученья. А приезжают не все из этих, якобы, учений. Сначала поехали на учения, а потом оказалось, что спецоперация. А эта спецоперация превратилась в войну, - говорит российский солдат.

Оккупант, утверждает, что от видеообращения жен российских военных «толку не будет».

- Жены ничего не смогут сделать, чтобы вернуть их. Чё, к путину напрямую пойдет? Не было этого никогда. Путин скажет: "Я рад за тебя. Мне пох*й". И все. Как у меня комбат постоянно. Я, говорит, рад за тебя, мне пох*ю», - говорит он

Жена мечтает о том, чтобы мужа отпустили домой хоть на месяц.