Экс-регионал Кивалов совершил тайный визит в Молдову, где встретился с митрополитом, связанным с рф

Бывший нардеп от Партии регионов Сергей Кивалов посетил Молдову, где встретился с митрополитом Кишиневским Владимиром, связанным с рф.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Президент «Одесской юридической академии» Кивалов 17 июня в 7:33 утра пересек государственную границу с Молдовой через пункт пропуска Старокозачье на автомобиле Ленд Крузер. Вместе с Киваловым страну покинул ректор университета Константин Громовенко.

Кивалов с Громовенко приехали в Кишинев и поселились в отеле Vispas Hotel Chisinau, а в 16 часов за гостями в гостиницу приехал микроавтобус и доставил их в резиденцию митрополита Кишиневского и всей Молдовы Владимира. На территории митрополии Кивалов находился около шести часов и вернулся в гостиницу в полночь. Кивалов с Громовенко вернулись в Украину уже на следующий день.

Никаких упоминаний о визите в Молдову и о встречах в Кишиневе на страницах Кивалова в фейсбук нет. Нет упоминаний визита Кивалова и на сайте Православной церкви Молдовы.

Митрополит Владимир в 2000 году был избран постоянным членом священного синода РПЦ. В 2019 году президент россии владимир путин наградил митрополита Владимира орденом дружбы. В заявлении от 6 апреля 2022 года митрополит не осуждает вторжение россии в Украину, называет украинский и российский народы братскими и призывает к миру.

"По данным источников "Украинской правды" в разведке россия рассматривает Кивалова как одного из возможных гауляйтеров в случае оккупации Одессы", - пишет издание.

Журналисты обратились к Кивалову за комментарием, но он бросил трубку после того, как услышал, что вопрос будет касаться его поездки в Молдову.

Кивалов покинул Украину за два дня до полномасштабного вторжения россии 22 февраля рейсом Киев-Лондон. В апреле Кивалов был замечен в одной из пятизвездочных гостиниц Дубая.